خلاف بين الوالدين.. أمن قنا يكشف حقيقة اختفاء طفلين من مدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله بشأن واقعة اختطاف طفلين من إحدى المدارس بقنا.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن صدور بيان من إحدى إدارات التربية والتعليم بمحافظة قنا تنفي خلاله واقعة اختطاف طالبين من إحدى المدارس كائنة بدائرة مركز شركة فرشوط.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تبين أن حقيقة الواقعة هي وجود خلافات بين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شركة فرشوط)، وزوجته (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي).

فقامت على إثرها الأخيرة وبرفقتها شقيقها (عامل - مقيم بذات العنوان) باصطحاب نجليها (سن 10، سن 8) من المدرسة والتوجه بهما إلى محل سكنها بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، بسؤال كلاً من (والد الطفلين، شقيق والدة الطفلين) أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.