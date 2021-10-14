الداخلية تُقدم "حلوى المولد النبوي" لمرضى عدد من المستشفيات وطلاب المدارس "ذوي الإعاقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أوفدت وزارة الداخلية مجموعة من الضباط والضابطات إلى مستشفيات (القصر العيني – المعهد القومي للأورام – مستشفى سرطان الأطفال 57357 – أبو الريش الياباني – أحمد ماهر التعليمي- الحسين الجامعي – السيد جلال – الدمرداش – الصحة النفسية والعصبية – مؤسسة الجمالية الاجتماعية) لمشاركة النزلاء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدمت الوزارة عدد من الهدايا العينية (حلوى المولد النبوي) على المرضى وذويهم، الأمر الذي أشاع مناخاً من البهجة في نفوس الأطفال ونزلاء المستشفيات والأهالي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تم إيفاد مجموعة من الضباط والضابطات لزيارة بعض مدارس ذوي الإعاقة ودور الأيتام (دار المواساة للأيتام – دار أقدار لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة – جمعية النور والأمل للمكفوفين – جمعية الوفاء والأمل "المحاربين القدماء" – قرية الأطفال للأيتام) لتوزيع عبوات (حلوى المولد النبوي الشريف) على الأطفال بها.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.

جاء ذلك استمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" وللدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وفى ضوء استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعظيم تلك المبادرات على كافة المستويات بمختلف المناسبات الدينية والوطنية .