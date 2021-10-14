شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة يساعد مسنة على صرف معاشها من مكينة الصراف الآلى بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من مساعدة مسنة فى صرف المعاش الخاص بها بمنطقة البساتين وذلك فى استجابة فورية لالتماس المواطنة لعدم قدرتها على التوجه لصرف معاشها.

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، فقد ورد بلاغاً لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من مواطنة "مسنة " – مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، التمست خلاله مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع السيدة المذكورة، وقررت عدم قدرتها على التوجه لسحب المعاش الخاص بها من ماكينة الصراف الآلى، على الفور تم مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية والسريعة لالتماسها.