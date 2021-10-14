شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات عاجلة من التنمية المحلية للمحافظات تحسبا للطقس السيئ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التنمية المحلية، عدد من التعليمات العاجلة للمحافظات، تزامنا مع عدم استقرار الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بوجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.





وفيما يلى أبرز توجيهات وزارة التنمية المحلية للمحافظات: -1. التأكيد على جاهزية أعمال الحماية لمخاطر الأمطار الغزيرة فيما يخص مخرات السيول والسدود والترع وتجهيز المعدات والآلات المطلوبة.

2. مراجعة كافة الخطط التى تم وضعها خلال الفترة الماضية بين المحافظات وممثلى الوزارات والجهات المعنية بمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

3. التنسيق مع مركز التنبؤات للتنبؤ بالمخاطر المحتملة ومراجعة سيناريوهات مواجهة المخاطر فيما يخص الأمطار الغزيرة والسيول.

4. تشكيل لجان للمرور على مدار الساعة للتأكد من مدى جاهزية أعمال الحماية .

5. الوقوف على أى معوقات وسرعة تلافيها .

6. تطهير البلاغات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات ومحطات الصرف .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.