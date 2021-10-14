التنمية المحلية: مركز سقارة ينظم 4 دورات تدريبية الأسبوع القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع القادم 4 دورات تدريبية هي: أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية Gis، وبرنامج إدارة المشروعات Pmp، وإعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط العمراني، إضافة إلى دورة تنمية مهارات القيادة في مجال التنمية الاقتصادية في المحليات، للإسراع بالتنمية لروساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس مجالس المدن والأحياء ويستفيد من الدورات 131 متدربًا من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية الدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، مشيرًا إلى أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم حيث يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يحسّن من مستوى الأداء وجودته، وأيضاً اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات وتعزيز القدرات على منافسة الآخرين والقدرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا بشكل دائم والاستفادة منها في تطوير الخدمات.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هي: تصميم الجرافيك والإنفوجرافيك، وتصميم الشبكات Network Design، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، ودورة اللغة الإنجليزية التي استمرت على مدار أسبوعين واستفاد من هذه الدورات 129 متدربًا من جميع المحافظات.