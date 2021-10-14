خلال 14 يوما.. الجيزة ترفع أكثر من 113 ألف طن مخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الاهتمام الذي توليه المحافظة بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة قطاعات المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتي يصل عددها إلى 30 شركة.

وأضاف راشد، في بيان اليوم، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيرا إلى أنه قد تم رفع أكثر من 113 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشارع خلال أول أسبوعين من شهر أكتوبر، وتضمنت رفع (9636 طن يوم 1 أكتوبر)، و(7550 طن يوم 2 اكتوبر)، و(8367 طن يوم 3 اكتوبر)، و(8820 طن يوم 4 أكتوبر )، و(8779 طن يوم 5 أكتوبر)، و(10040 طن يوم 6 أكتوبر)، و(8425 طن يوم ٧ أكتوبر)، و(١٠002 طن يوم ٨ أكتوبر)، و(8137 طن يوم ٩ أكتوبر)، و(9060 طن يوم ١٠ أكتوبر)، و(8211 طن يوم ١١ أكتوبر)، و(8126 طن يوم ١٢ أكتوبر)، و(8318 طن يوم ١٣ أكتوبر).

وشدد المحافظ، على رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات.

ووجه بالإسراع من وتيرة أعمال إصلاح كافه معدات النظافة المعطلة للاستفادة منها وإدخالها الخدمة وتوزيعها بالقطاعات التي بحاجة إلى دعم منظومة العمل بها، كما وجه بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المواطنين موجهاً بالحل الفوري لها.