العام الدراسي.. الحكومة تكذب شائعة جديدة بشأن الحضور والغياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقال المركز، في بيان، الخميس، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإتاحة موقع إلكتروني لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.

وأوضحت أن آلية تسجيل الحضور والغياب للطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، حيث يتم تسجيل حضور وغياب الطلاب من خلال السجلات والكشوف المخصصة لذلك داخل المدارس، وذلك وفقاً للقرارات والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.

وأشارت التعليم إلى أن الحضور بالمدارس يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي، وكذلك يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختيارياً، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

في سياق متصل، تلتزم المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، والتي يتمثل أبرزها في الالتزام بارتداء الكمامة لكافة الطلاب والمعلمين والإداريين داخل المدارس، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب من خلال الالتزام بمسافة مترين على الأقل، مع توفير كل من بوابات التعقيم والكاشف الحراري، فضلاً عن مواد التطهير في جميع المدارس.