مصدر أمني: ضبط سائق "توك توك" اصطدم بسور "كوبري الساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف مصدر أمني ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة يوم 10 أكتوبر الجاري من أحد المواطنين بأنه علِم من آخرين رؤيتهم لشيء يسقط من أعلى كوبري الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه مرجحين كونه سيارة ميكروباص.

وتبين أن سور الكوبري محل البلاغ المشار إليه سبق واصطدمت به سيارة نقل مما أدى إلى تصدعه، وفي وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات "التوك توك" بذات الجزء من السور مما أدى إلى سقوطه لضعفه.

كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب مركبة "التوك توك" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأشار إلى قيامه عقب ذلك برفع مركبة "التوك توك" من مكان الحادث لحدوث تلفيات شديدة بها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال المصدر إنه لم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة ميكروباص وعثر فقط على "غطاء سيارة كبير الحجم" بقاع نهر النيل.

وأجرت الأجهزة الأمنية تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبري والتقطتها الكاميرا التي سبق وأن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين.

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