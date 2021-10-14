تجهيزها لتفعيل تجديد "الحبس الاحتياطي عن بُعد".. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة طوخ بعد تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، مبنى محكمة طوخ بعد تطويره بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.

وتأتي أعمال تجديد المبنى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.

واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين، وكذا استراحة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين.

وفي ختام اللقاء هنأ الوزير القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ سيادته العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملة المواطنين.