"خنقوها من رقبتها".. الداخلية: ضبط سيدتين متهمتين بقتل مُسنة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله استدراج سيدتين لإحدى السيدات المسنة وقتلها لسرقة قرطها الذهبي بمدينة طامية بمحافظة الفيوم.

وذكرت الوزارة في بيان أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باختفاء والدته (ربة منزل) عقب دخولها منزل جيرانها (سيدتين مقيمتين – بذات العنوان) واتهمهما بأنهما وراء اختفائها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات عُثر على جثمان المذكورة بدائرة القسم وبها آثار خنق حول الرقبة وكدمات، كما تبين عدم وجود قرطها الذهبي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم تم ضبط المتهمتان.

وأقرت المتهمتان باستدراج المجني عليها لداخل منزلهما، وقيامهما بالتعدي عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، واستوليتا على قرطها الذهبي وقيامهما باستئجار مركبة "توك توك" ونقل الجثة لمكان العثور وبيع القرط الذهبي لمحل مصوغات بدائرة مركز شرطة سنورس مقابل مبلغ مالي.

وأرشدتا على جزء من المبلغ المالي.