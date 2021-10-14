ضبط شخص يدير أكاديمية تعليمية وهمية في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي وهمي "أكاديمية بدون ترخيص" بدائرة قسم المقطم.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان أن المتهم اتخذ المكان وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات تخرج معتمدة من الجهات المعنية "على خلاف الحقيقة" في مجال الضيافة الجوية بزعم منح الدارسين، شهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية، وأمكن ضبط المتهم المشار إليه، وبالتفتيش في حضوره عُثر على (مجموعة من الأجهزة والأدوات الخاصة بالتدريب – طلبات إلتحاق بالأكاديمية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية تفيد تلقيه مبالغ مالية من الدارسين بلغ إجماليها 450 ألف جنيه – إعلانات ورقية عن الأكاديمية.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.