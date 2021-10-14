والدة تلميذ بالدقهلية تعرض للاعتداء بـ"موس" من زميله: احتاج 14 غرزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

تواصل هيئة النيابة الإدارية، التحقيقات في إصابة تلميذ بجرح قطعي في الوجه في مدرسة بالدقهلية.

كانت نيابة أجا الإدارية تلقت إخطارًا من والدة تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

واتهمت السيدة في بلاغها المسؤولين بالمدرسة بالإهمال الجسيم مما ترتب عليه تعدي تلميذ على نجلها بشفرة "موس" داخل الفصل، الأحد الماضي، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم خياطته بـ 14 غرزة.

وقيّد المستشار هاني عبد الواحد، مدير نيابة أجا الإدارية البلاغ بالقضية رقم ٧٣٩ / ٢٠٢١، واستمعت أميرة راشد رئيس النيابة، على الفور، أقوال الشاكية صباح أمس الأربعاء.

وبالعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عزت أبوزيد، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.