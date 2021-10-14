غدا.. قطع وضعف المياه عن 23 منطقة بالقاهرة والجيزة (خريطة بالأماكن)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع الخدمة عن مناطق (عرب الجسر - عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية - منطقة الشيراتون - الملتقى العربي - الكلية الحربية - الحي العاشر - صقر قريش - الواحة - شارع متولي الشعراوي - السويسري ب - أرض الجولف - الإمداد والتموين - مساكن رامو).

وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يأتي نتيجة تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مللي الخارج من محطة مسطرد وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة عصر يوم الجمعة الموافق 15-10-2021 وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي السبت الموافق 16-10-2021.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كما أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق عن مناطق (أوسيم - ناهيا - صفط اللبن - شنباري - برطس) وضعف المياه بمناطق (المناشي البلد - الجلاتمة - بهرمس - ذات الكوم).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وأشار المحافظ، إلى أن قطع المياه يأتي في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي من بينها مشروع مياه الخزان الأرضي الذي يتطلب الربط بين خط السحب قطر ٩٠٠ مم والخزان فإن الأمر يستلزم غلق المياه عن الخط قطر ١٠٠٠ مم الخارج من محطة مياه إمبابة لتنفيذ أعمال الربط.

ونوه المحافظ، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياة النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا.

وأهابت محافظة الجيزة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.​