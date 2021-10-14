إجراء مهم من التنمية المحلية بشأن تطبيق قانوني السايس والمحال العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انطلاق برنامج تدريبي مكثف لمديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة والذين تم ترشيحهم لكل مركز أو مدينة أو حي، ومديري الساحات أو المواقف ومديري الشئون القانونية بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك للتدريب حول آليات وطرق تطبيق قانوني انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج التدريبي نهاية الشهر الجاري.

وقال شعراوي، في بيان، الخميس، إنه تم تقسيم المحافظات إلى 6 مجموعات، وسيتم تجميع ممثلي كل مجموعة لحضور البرنامج التدريبي بشكل عملي على أرض المحافظة المستضيفة لتلك المجموعة بحضور ممثلين من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الإلكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي انطلق يوم الأحد الماضي لمدة يوم واحد في مقر محافظة الجيزة للكوادر المحلية التي تم اختيارها من محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والفيوم وعددها 166 متدربا، مضيفاً أن المجموعة الثانية عقدت في مقر محافظة الغربية بحضور ممثلي محافظات الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية بحضور 150 متدربا.

وأوضح أن البرامج التدريبية للمجموعتين الأولى والثانية شهدت تفاعلاً من الكوادر المحلية المعنية بتطبيق تلك القوانين على أرض الواقع، حيث تم استكمال تبادل ونقل الخبرات والشرح حول دورة عمل مراكز التراخيص عن طريق المنظومة الإلكترونية الجديدة، وشرح مفصل لشاشات المنظومة والتدريب عليها، مشيراً إلى أنه تم شرح مقدمة قانون المحال العامة وأهميته وفلسفته ونطاق تطبيقه والتيسيرات التي يقدمها القانون وآليات عمل مراكز التراخيص واختصاصاتها.

وتابع شعراوي أنه يجري في نهاية كل محاضرة تدريبية على مدار اليوم التدريبي استطلاع رأي المتدربين حول القانون والمشاكل التي تم مواجهتها والرد على كافة الاستفسارات حول التطبيق، وفيما يخص قانون انتظار المركبات تم الانتهاء من الشرح الوافي حول فلسفة القانون والحفاظ على مصلحة المواطن ومنع استغلاله وتقديم أفضل خدمة له وكيفية تفادي أي أخطاء عند التطبيق والتنفيذ.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها شارك فيها عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم الرد على بعض الاستفسارات المثارة والخاصة بقانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة وطرق تحصيل الرسوم والأنشطة التي يحظر ترخيصها وتم التأكيد على عدم وجود أي ازدواجية.

ولفت إلى أنه سيتم البدء في المجموعة الثالثة يوم الأحد 17 أكتوبر بمقر محافظة الإسكندرية للمتدربين من محافظات البحيرة ومطروح والإسكندرية، والمجموعة الرابعة في 24 أكتوبر الجاري بمقر محافظة الأقصر للمتدربين من محافظات الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر، والمجموعة الخامسة في 26 أكتوبر بمقر محافظة أسيوط للمتدربين من محافظات المنيا وسوهاج والوادي الجديد وأسيوط، والمجموعة السادسة والأخيرة في 31 أكتوبر الجاري بمقر محافظة الإسماعيلية للمتدربين من محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الوزارة انتهت خلال شهر أغسطس الماضي من تدريب حوالي 423 متدربا من الكوادر المحلية المعنية بتطبيق قانوني انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019 من جميع المحافظات بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التنمية المحلية والتخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الإلكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.