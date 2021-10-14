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آخر فرصة.. جامعة الأزهر تغلق تعديل الترشيح والتحويلات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة ستغلق باب التقديم إلكترونيا اليوم الخميس 14 أكتوبر وذلك للفئات التالية:

1- تعديل الترشيح والتحويلات والذى بدأ من صباح الثلاثاء الماضى الموافق 12 أكتوبر وحتى اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021م.

2- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة.

3- المعادلات وتخصص القراءات.

4- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمنى 3 سنوات.

وذلك فى الفترة من 12 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2021 وذلك على الرابط
azu.edu.eg/azharsr وعلى الطلاب المعنيين الالتزام بالتقديم في المواعيد المقررة، حيث لن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد بعد هذه المواعيد، كما ننبه على أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية.

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