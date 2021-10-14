شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح قائمة الأطعمة الغنية بالزنك لأطفال المدارس منعا لعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأطعمة الغنية بالزنك لتقوية مناعة طفلك وحمايته من الإصابة بفيروس كورونا، حيث قالت الوزارة الصحة إن قائمة الطعام تتصمن اللحوم الحمراء والبقوليات مثل الفول والحمص ومنتجات الألبان مثل الجبن، والحضراوات الورقية الخضراء.

وأضافت وزارة الصحة: "يجب الحرص على الغذاء الصحى المتكامل للاطفال، وذلك من باب تحصينهم وتقوية مناعتهم". وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من كورونا.





