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الصحة توضح قائمة الأطعمة الغنية بالزنك لأطفال المدارس منعا لعدوى كورونا

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأطعمة الغنية بالزنك لتقوية مناعة طفلك وحمايته من الإصابة بفيروس كورونا، حيث قالت الوزارة الصحة إن قائمة الطعام تتصمن اللحوم الحمراء والبقوليات مثل الفول والحمص ومنتجات الألبان مثل الجبن، والحضراوات الورقية الخضراء.

وأضافت وزارة الصحة: "يجب الحرص على الغذاء الصحى المتكامل للاطفال، وذلك من باب تحصينهم وتقوية مناعتهم". وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من كورونا.
 


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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