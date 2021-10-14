شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بالجيزة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق بالجيزة غدا انقطاع مياه الشرب لعدة ساعات، حيث أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار المشروعات القومية الجارى تنفيذها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتى من بينها مشروع مياه الخزان الأرضي الذي يتطلب الربط بين خط السحب قطر 900 مم والخزان فإن الأمر يستلزم غلق المياه عن الخط قطر 1000 مم الخارج من محطة مياه إمبابة لتنفيذ أعمال الربط.

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت. والمناطق المتأثرة بقطع المياه هي "أوسيم - ناهيا - صفط اللبن - شنباري - برطس"، وضعف المياه بمناطق "المناشي البلد - الجلاتمة - بهرمس - ذات الكوم".

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا. وأهابت المحافظة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.