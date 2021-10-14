شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الراكب إذا تأخر قيام قطاره؟.. السكة الحديد تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا من يواجه الركاب خلال رحلاتهم بقطارات السكة الحديد تأخيرا فى مواعيد قيام قطاراتهم، وقد يصل التأخير لساعات، ويستعرض ”الخليج 365” فى 6 معلومات الإجراء الذى على الراكب اتباعه فى هذه الحالة لاسترداد حقه خلال التقرير التالى:

1ـ فى حالة تأخير القطارات يستطيع الراكب استرداد ثمن التذكرة كاملة.

2ـ يشترط لاسترداد قيمتها أن يكون تأخير القطارات كليا على مستوى الهيئة وليس قطارا واحدا.

3ـ يتوجه الراكب لشباك الحجز بالمحطة لاسترداد قيمة التذكرة بشكل فورى.

4ـ يسترد الراكب في هذه الحالة قيمة التذكرة كاملة بدون خصم أي شيء منها.

5ـ الاسترداد يكون في حالة تأخر قيام القطار أو تأخر وصوله.

6ـ الاسترداد يكون بموجب تسليم التذكرة.