شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى : وفرنا 27 مليار دولار قروض بدون فائدة للدول الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، إنه تم توفير 27 مليار دولار قروض بدون فائدة، أو بفائدة ميسرة للدول الفقيرة لتحقيق التنمية بشكل أفضل، فى ظل تداعيات جائحة كورونا، لتقديم المساعدة لها خاصة ان نسب الفقر فى ارتفاع والنمو يتراجع، مشيرا إلى إنه تحدث فى شهر مارس الماضى مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد ومجموعة العشرين لتجميد دفع فوائد الديون وشطب ديون الدول الفقيرة.

أضاف ديفيد مالباس، فى مؤتمر صحفى، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، أن الدول الفقيرة تعانى من زيادة معدلات الديون بطريقة غير مقبولة، نظرا لحجم انفاقها لمواجهة تداعيات كورونا، وتحتاج لدعم، وكذلك تعبئة موارد البنك الدولى لذلك، وبالتالى سنجرى حوارا الأيام المقبلة حول هذا الأمر.

أشار ديفيد مالباس، إلى إنه من المهم تطعيم الأطفال سواء التطعيمات العادية، أو التطعيم ضد كورونا، حيث حدثت انتكاسة للأطفال والنساء، مما يستلزم ترتيب الاولويات والتدخل لصالح البلدان النامية، ودعم شركاتها الصغيرة والمتوسطة للقضاء على البطالة وخلق الوظائف، وفتح المجال للقطاع الخاص للعمل بصورة أفضل.