شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولى يشيد بجهود مصر فى مواجهة تحديات كورونا بمختلف القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، بجهود مصر فى مواجهة التحديات الخاصة بجائحة كورونا، وتأثيرها على قطاعات السياحة والزراعة، واللوجستيات والكهرباء،وما تشهده تلك القطاعات من تحديات، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما فى ذلك مع أهمية تعزيز منظومة الصحة.

أضاف ديفيد مالباس فى مؤتمر صحفي، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، أن البنك يتعاون مع مصر والأردن ولبنان فى برامج تلقيح كورونا وتوزيع اللقاحات، بجانب العمل على دعم الاردن فى مواجهة تدفق اللاجئين السوريين عليها والسعى لالحاقهم بسوق العمل من خلال تصاريح رسمية.

وشدد رئيس البنك الدولى، على أهمية عدم دعم الدول للأنشطة الملوثة أو التى تخرج انبعاثات ضارة مثل الفحم والوقود الأحفورى، وبعض الزراعات، مع أهمية فرض ضريبة على الكربون ، وتشجيع التحول الرقمى لدوره في الحد من التلوث والتوسع فى التكنولوجيا.

وفى سؤال حول الاقتصاد الهندى، أشار أن الهند تضررت بشكل كبير من موجات كورونا، خاصة القطاع غير الرسمى الذي شهد انتكاسة، لكنها تقدمت فى التطعيم وإنتاج اللقاحات وتدريجيا بدات تتعافى، مطالبا بضرورة تحسين الموارد ودمج الاقتصاد غير الرسمى ولا سيما أن التقدم الذي تحرزه ما يزال غير كاف.