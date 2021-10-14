شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: توفير معلمين بالمدارس المستهدفة لتطبيق 3 فترات دراسية لخفض الكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن المدرسة التى تطبق الفترات الثلاثة لخفض الكثافة الطلابية سوف تعيد توزيع المعلمين على الفترات الثلاثة، بحيث يتم توفير أعضاء هيئة تدريس خلال اليوم الدراسى بالكامل، موضحة أن تطبيق الفترات الثلاثة ليس فى جميع المدارس وإنما فى الضرورة القصوى فقط، مضيفة أن هناك حلولا يجب على المدرسة أن تكون قد استنفذتها لتطبيق نظام الفترات الثلاثة منها استغلال الإتاحات وأيضا أماكن الفراغ وأن يكون تطبيق الفترتين لم يصل بالكثافة إلى الحد المطلوب.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد أن اللجوء إلى نظام الفترات الثلاثة هو حل مؤقت وليس دائما، الهدف منه معالجة الكثافات فى الفصول لتناسب الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن حضور الطلاب المدارس مهم وضرورى خاصة بعد عامين من التعليم عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.

فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة أن تطبيق نظام الثلاث فترات في المدارس ذات الكثافة العالية سيكون للضرورة القصوى، وسيكون عبر تقليل زمن الفترتين الأولى والثانية لإتاحة فترة ثالثة للمدرسة، بحيث لا يخرج الطلاب في وقت متأخر من اليوم الدراسى.

وتابعت المصادر أن تطبيق نظام الثلاث فترات بعد الحصول على موافقة مدير المديرية، حيث يحدد القرار والمدارس الفترة الواحدة والفترتين والثلاث فترات.