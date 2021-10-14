شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ناعيا أسقف المحلة: تمتع بقلب نقى وبساطة فى معاملاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحبر الجليل والأسقف نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى الذى توفى تاركًا وراءه رصيدًا زاخرًا من الخدمة الباذلة، والعمل الرعوي الأمين.

وذكر بيان الكنيسة الأرثوذكسية أن نيافته كان يتمتع بقلب نقي وبساطة في كافة معاملاته، فربح بهما محبة الجميع، وجذبت كلماته قلوب أبنائه فكان لها تأثير واضح في نفوس كثيرين.

وأوضح البيان، أن الكنيسة تتقدم بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى وشعبها وأسرته المباركة وكل أبنائه ومحبيه.