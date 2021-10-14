الداخلية: القبض على شخصين بحوزتهما 456 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، بحوزتهما 456 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية -مقيمان بمحافظتي "الإسكندرية والمنوفية") تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمان وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بحوزتهما (456 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدا ما جاء بالتحريات.

قٌدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 3 مليون و500 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.