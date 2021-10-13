شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: حل 97% من شكاوى مبادرة صوتك مسموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هدف الوزارة من مبادرة صوتك مسموع، الاستماع لشكاوى المواطن بشكل أسهل وأيسر وبحلول على أرض الواقع وسريعة، بجانب إشراك المواطن في الحكم المحلى وتستقبل أفكاره وكما أن هناك تواصلا دائما.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تستجيب لشكوى المواطن وتسمع شكواه وتحلها له، وهناك 27 غرفة عمليات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لمبادرة صوتك مسوع برئاسة سكرتير العام لكل محافظة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: خلال الأسبوع المقبل سنحتفل بمرور 3 سنوات على مبادرة صوتك مسموع، وخلال هذه المدة استقبلنا 72 ألف رسالة، وجرى حل 97% من الشكاوى، ونعمل على حل 2285 شكوى، وهناك 1190 شكوى جاءت للوزارة من القمامة، وشكاوى التعدى على الأراضى الزراعية، والوزارة نتناول 32 ملف على مستوى المحافظات المصرية.