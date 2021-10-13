شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القاهرة تضبط أحد مروجى حقن محظور تداولها خارج المستشفيات لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مفتشو الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، من رصد أحد مروجى بيع وشراء لأدوية كورونا فى السوق السوداء على مواقع التواصل الاجتماعى، وعدد من أدوية التامين الصحى الخاصة بالحالات الحرجة، وذلك بدائرة قسم مدينة نصر، بالتعاون مع مباحث تموين الإدارة العامة من اللواء عصام العزب، واللواء محمد رجائى، حيث تم ضبط أحد مروجى عقار الاكتميرا بالسوق السوداء، وذلك بعد محاولة شراء ناجحة، بمشاركة الدكتورة إيمان عبده مدير تفتيش والدكتورة سلمى الانور نائب مدير التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وتم عمل المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، ثمن الحقنة الواحدة الرسمى 6641 جنيها، يقومون ببيعها بالسوق السوداء، بمبلغ يتراوح من 8500 جنيه تصل إلى 14000جنيه للحقنة، والتى تعطى لحالات الرعاية المركزة و تهريبها للسوق السوداء وعدم تمكن المرضى من الحصول عليها يعتبر تهديد للأمن الدوائى المصرى .

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، إن استراتيجية الادارة تسعى لضبط سوق الدواء، وعدم السماح باى فرصة لدخول ادوية مهربة الى السوق الدوائى او عدم استغلال المواطنين وبيع ادوية لهم بأكثر من سعرها.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام، وكيل المديرية، إن الادارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء، وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات، والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين، مضيفا أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بضرورة ضبط سوق الدواء و منع تهريب وسرقة والمتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء.