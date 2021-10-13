الشقق مجانا وكاملة التشطيب.. تفاصيل تسليم جهازي حدائق أكتوبر والعبور لشقق السكن البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، إن مشروع الإسكان البديل المخصص لأهالي منطقة نزلة السمان تم إنشاؤه على مساحة 170 فدان، لافتًا إلى أن المشروع مكون من 104 عمارة، بإجمالي 2500 وحدة سكنية، و91 محل، كما أن أكثر من 50% من مساحة المشروع عبارة عن لاندسكيب.

وأضاف مصطفى لمصراوي، أن الوحدات السكنية يتم تسليمها كاملة التشطيب والخدمات والاساس، لافتًا إلى أن ذلك ضمن أهداف الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وإظهار الفارق بين الحياة في العشوائيات والحياة في المدن الجديدة والسكن البديل.

وتابع: "مع أول مرحلة من التسكين للمواطنين كان عندهم تخوف من المشروع لكن حدث عكس ذلك والمواطنين انبهرو بالمشروع وجودة التشطيبات ومكان المشروع". لافتًا إلى أن المشروع يقع في أفضل المناطق في مدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح أن أي مواطن من المخصص لهم وحدات في السكن البديل لا يدفع أي مقابل مادي، فهو يتسلم وحدة مجانا كاملة التشطيب والأجهزة الكهربائية والأثاث.

وفي مدينة العبور قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالى 80% من مشروع عمارات السلام الجاري تنفيذها كبديل لسكان المناطق العشوائية "غير الآمنة"، لافتًا إلى أن المشروع يضم 134 عمارة مقسمة لـ4171 وحدة سكنية، و475 وحدة إدارية، و426 وحدة تجارية.

وأشار الغيطي إلى أن الخدمات التي تم وجارٍ تنفيذها لخدمة شاغلي المشروع تشمل مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلاً، ومدرسة الطفولة السعيدة سعة 33 فصلاً، ومركزا طبيا، ومخبزين، لافتًا إلى أنه جاري تنفيذ حضانة أطفال نموذجية، ومسجد، وأعمال الطرق والمرافق، وأعمال التغذية الكهربائية لكامل المشروع، وأعمال الاتصالات، ورافع الصرف الصحي.