تاكيدًا لمصراوي.. محمد رمضان يبث فيديو يوضح جنسية المضيفتين على متن طائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهو يرقص مع مضيفتين جويتين على الطائرة الخاصة، مؤكدًا من خلال المقطع أن جنسية المضيفتين ألمانيتين، وهو تأكيد لما انفرد به "الخليج 365".

كانت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، قالت إن الفيديو الذي يتم تداوله للفنان محمد رمضان، يرقص مع مضيفتَين جويتَين على طائرة خاصة، تبين أن الطائرة تابعة لإحدى الشركات الألمانية، والتي تعمل في مجال الطيران الخاص لنقل المشاهير ورجال الأعمال والفنانين، وإن المضيفتَين ألمانيتان الجنسية.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن خط سير الرحلة "الإمارات/ الغردقة/ الجونة/ الغردقة"، وأن الطائرة من طراز أمبراير E35L business jet.

وكان الفنان محمد رمضان نشر فيديو تظهر فيه مضيفتين وهما يرقصان معه على أنغام إحدى أغانيه، والتي تم طرحها مؤخرًا، وذلك أثناء توجهه إلى "الجونة"، وهو ما أعاد إلى الأذهان أزمة الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفي مؤخرا بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتواجد داخل قمرة القيادة، حيث تسبب الفعل في خضوع الأخير لسلطة الطيران المدني، والتي قضت بإلغاء رخصة الطيران الخاصة به مدى الحياة ومعاقبة مساعده، بوقف رخصته لمدة عام كامل.