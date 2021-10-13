"الصحة" تغلق مركزاً لعلاج الأمراض الجلدية بالليزر في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أغلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مركزا لعلاج الأمراض الجلدية باستخدام الليزر، في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، خلال حملة شنتها الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر، والإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بالوزارة، وبالتعاون مع مباحث التموين.

وأوضح مصدر بوزارة الصحة في تصريحات للصحفيين، أن قرار الغلق جاء بناءً على رصد عدة مخالفات في المركز المشار إليه، تمثلت في عمل المركز بدون ترخيص من الوزارة، حيث تم إغلاقه في حملة سابقة خلال شهر مايو الماضي، وتم فتح المركز مجددا دون الحصول على موافقة الوزارة.

وأضاف المصدر، أن المخالفات التي رصدتها الحملة تضمنت قيام المركز بتشغيل عمالة غير مؤهلة وغير مصرح لها بممارسة المهنة، إلى جانب ضبط كميات من الأدوية غير المسجلة في وزارة الصحة، ومجموعة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر.