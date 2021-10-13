"الزراعة تحذر من 5 حشرات تغزو الفاكهة والخضروات في الشتاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت وزارة الزراعة عن بعض الحشرات الضارة التي تلتهم المحاصيل الزراعية أو تصيبها بالعطب خلال فصل الشتاء الذي يتميز بزراعة العديد من الفاكهة والخضروات ومنها البرتقال، والليمون ، والتفاح، والموز، والجوافة، واليوسفى، والفراولة، والكاكا، والرمان، الغنية بالفيتامنيات، مما يتطلب توخي الحذر، واتباع كافة التوصيات التي تصدرها الوزارة.

وحذر الدكتور محمد فهيم، مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة واستصلاح الراضي، من 5 أنواع من الحشرات الشتوية التي تنشط خلال فترات الذروة، على الرغم من عدم انتشارها في فصل الشتاء، إلا أن الخضراوات والفاكهة في مرامها وتحتاج إلى اليقظة وأساليب تعامل صحيحة.

وقال "فهيم"، لمصراوي، إن حشرات المن، والثاقبة المصة والقشريات، و الذبابة البيضاء، ذبابة الفاكهة، الحفار، دائمًا ما تهاجم الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى أن الحشرة القشرية تنشط على محصول المانجو، بينما "حشرة الحفار" تهاجم الخضر وتسبب في تسوس المحصول.

ولفت مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إلى أن وزارة الزراعة تطلق "المفترس الأكاراوسي" كمكافحة بيولوجية لمحصول الفراولة الذي يتم تصديره للخارج، مضيفًا أن عملية تلقيم الأشجار والنظافة واتباع طرق الرش الصحيحة هي السبيل الوحيد للخروج بموسم مربح للمزارع.

ويتميز الموسم الشتوي بزراعة 11 محصول من الفاكهة والخضروات معظم هذه المحاصيل يتم تصدرها بالخارج وتعد فرصة حقيقية لتحقيق الفلاح هامش ربح متميز.

وحذر محمد عبدالجواد مدير مركز بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، من خطورة الأمراض التي قد تصيب النباتات في فصل الشتاء؛ مشيرًا إلى أنه تم وضع خريطة للمزارع تضمن الحفاظ على أكثر من 90% من زراعته.

وأوضح "عبدالجواد"، لمصراوي، أنه يجب زراعة أصناف مقاومة وراثية للأمراض مع ضرورة الالتزام بمواعيد الزراعة التي تحددها الوزارة، مشددًا على استخدام مبيدات وقائية قبل ظهور أعراض المرض أو مبيدات بعد حدوث الإصابة.

وأشار إلى ضرورة رش هذه المبيدات لخفض نسبة الإصابة، مع عدم زراعة صنف قابل للإصابة بجوار نباتات مصابة لأن الإصابة ستنقل عن طريق الهواء أو الأدوات الزراعية أو التلامس أو الماء.