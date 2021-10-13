اتحاد المصورين العرب يُعلن أسماء الفائزين في مسابقة "بالمصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن اتحاد المصورين العرب -فرع مصر- عن أسماء الفائزين في مسابقته السنوية التي تحمل عنوان "بالمصري" في فئتيها المحلية والعربية.

من جهته، قال حسام دياب -المشرف على مسابقة "بالمصري"- إن اللجنة استقبلت 725 مشاركًا بعدد صور بلغت 1893 صورة في كل محاور المسابقة وهي (جمال الأماكن - الوجوه - الغالق البطيء - محور الأبيض والأسود.

وأضاف "دياب" أن هذه المسابقة تأتي ضمن الحراك الجديد الذي بدأ به فرع مصر لاتحاد المصورين العرب من أجل التفاعل مع أعضاءه وجمهوره من المصورين لتكون خطوة تعقبها خطوات واثقة قادمة لتحقيق طموحات المصور المصري.

كما سلط حسام دياب على أعضاء لجنة التحكيم قائلا: "إن لجنة التحكيم تكونت من أسماء مصرية بارزة يشهد لها الجميع بالكفاءة والإمكانيات الفنية المعهودة بهم على الصعيد العالمي والعربي والمحلي، حيث تكونت اللجنة من الأساتذة أحمد هيمن، أشرف طلعت، أيمن لطفي، بولس إسحق، عادل مبارز وعلاء الباشا.

وكانت عملية اختيار الصور التي سيتضمنها المعرض وتحكيم المسابقة تسير على هيئة مراحل لكل فرع من فروع المسابقة وبإجماع المحكمين تم اختيار الأعمال التي استحقت الجوائز مع الأعمال المنافسة التي ستأخذ طريقها إلى العرض أمام الجمهور.

واختتم حسام دياب حديثه قائلا: "سيكون هناك معرضاً للصور وافتتاح رسمي سيتم الإعلان عنه قريباً ومن خلاله سيتم تكريم الأساتذة المبدعين أعضاء لجنة التحكيم وأعضاء اللجنة الاعلامية بالإضافة لتكريم الفائزين في هذه المسابقة".

وفيما يلي أسماء المصورين الفائزين مع أعمالهم الفائزة.

جائزة "ثيمة بالأبيض والأسود" فاز بالمركز الأول: مصطفى محمد الشوربجي



جائزة "ثيمة بالأبيض والأسود" فاز بالمركز الثاني: مراد حاتم الخشاب



جائزة "ثيمة بالأبيض والأسود" / المركز الثالث: تم حجبها

جائزة لجنة التحكيم الشرفية: أيمن فؤاد خميس



جائزة "ثيمة جمال الأماكن" فازت بها ريهام درويش



جائزة "ثيمة الوجوه" فاز بها محمد أحمد قطب

جائزة الفالق البطي (تم حجبها)