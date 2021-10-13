مزق وجهه بـ"الموس".. التحقيق في شكوى تلميذ تعدى عليه زميله بمدرسة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

أمر المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة التحقيقات في إصابة تلميذ بجرح قطعي في الوجه في مدرسة بالدقهلية.

وذكر المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية أن نيابة أجا الإدارية تلقت إخطارًا من والدة تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

واتهمت السيدة في بلاغها المسؤولين بالمدرسة بالإهمال الجسيم مما ترتب عليه تعدي تلميذ على نجلها بشفرة "موس" داخل الفصل، الأحد الماضي، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم خياطته بـ 14 غرزة.

وقيّد المستشار هاني عبد الواحد، مدير نيابة أجا الإدارية البلاغ بالقضية رقم ٧٣٩ / ٢٠٢١، واستمعت اميرة راشد رئيس النيابة، على الفور، أقوال الشاكية صباح اليوم الأربعاء.

وبالعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض على سيادته فور انتهاء التحقيقات.