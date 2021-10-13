القبض على قائد سيارة صدم طالبا وتسبب في وفاته بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة حدائق أكتوبر في الجيزة، القبض على قائد سيارة ملاكي هرب بعد صدمه طالب وتسبب في وفاته.

وكان المتهم فر عقب فعلته، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من التوصل لهويته وضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طالب صدمته سيارة ملاكي أمام مساكن دهشور، وهروب قائد السيارة عقب الحادث.

ومن خلال إجراء التحريات تبين للمقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر من التوصل لهوية قائد السيارة والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وهروبه خشية المسائلة القانونية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.