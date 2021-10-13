قيادات الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى المدارس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أوفدت وزارة الداخلية عددًا من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، عقب مراعاة كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، بمرافقة أبناء الشهداء المدارس، حرصًا على تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم فى اليوم الدراسى الأول لهم.

وأوضحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي ترجمة لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية التي تتجسد أبرز ركائزها في تخليد ذكرى الشهداء بإعتبارهم عطاء لا ينفذ وقيمة لا تبلى، واسم لا يموت.

وأكدت الداخلية أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة في ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسئولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوماً وساماً على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.

وكانت للزيارات بالغ الأثر في نفوس أبناء وأسر الشهداء، الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تُعد تكريماً لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق لكي يأمن الجميع.