شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى الغوابى: مستشفى وادى النيل وفرت حلا لإنقاذ مصابى السكتة القلبية من الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حلمى الغوابي، استشارى القلب، عن توفير تكنولوجيا جديدة لعلاج السكتة القلبية المفاجئة، مؤكدا أن الجهاز الجديد الذى يساهم فى علاج السكتة القلبية، إنما يمثل حلا سحريا لإنقاذ المريض.

وقال الدكتور حلمى الغوابى، إنه سيتم توقيع برتوكول تعاون مع رابطة القلب الأمريكية لتوفير وتيسير تواجد التكنولوجيا الجديدة والجهاز الحديث لعلاج السكتات القلبية، مشيرا أنه تم تشكيل لجنة طبية من الدكتور حلمى الغوابى والدكتور محمد صبحى استاذ القلب بجامعة الاسكندرية والدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادى النيل للقيام بوضع الخطوات التى بموجبها يتم توفير الجهاز الجديد بالمطارات والمستشفيات والاستادات الكروية الكبرى والمستشفيات.

وتابع : إن مشروع وادى النيل بشأن الجهاز الجديد الذى يساعد على إنقاذ حالات الأزمة القلبية المفاجئة كان حلما، وأصبح واقعا، وهو حل سحرى يساهم فى إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها مستشفى وادى النيل عن السكتات القلبية المفاجئة بحضور الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق، و سهير عبدالحميد عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحى السابقة والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية .

وقال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية :إن الفريق الطبى المصرى أثبت جدارته فى إدارة أزمة كورونا وكانت الدولة المصرية أول من تدخل سريعا على أسس مهنية وحرفية فى إدارة الأزمة .

وتابع: مصر أبهرت الجميع فى إدارة أزمة كورونا وهذا يرجع الى التنبؤ المبكر بالأزمة.

وأضاف تاج الدين أن هناك دعم كبير من رئيس الجمهورية واهتمام بالغ الأهمية حيث كان يتابع يوميا مخزون الأدوية وأجهزة الأكسجين، ووجه الرئيس أيضا بعمل مخزون استراتيجى من الأدوية واسطوانات الأكسجين.