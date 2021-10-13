شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 780 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء ارتفاع بحوالي 5 جنيهات في السوق المصري، وذلك مع عودة الصعود للسعر العالمي للذهب في البورصات الدولية لتتخطي أونصة الذهب حاجز 1790 دولار، وتخطي الذهب عيار 21 حاجز 780 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6240 جنيها

أونصة الذهب 1790 دولار

أسعار الذهب منذ أمس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 تسجل ارتفاع ملحوظ في ظل إحجام عن المخاطرة ومخاوف بشأن التضخم مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر، لكن توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيبدأ في خفض التحفيز الاقتصادي كبحت المكاسب.

وأثرت المخاوف بشأن التضخم الناجم عن أزمة طاقة عالمية ومشاكل ديون لدى Evergrande الصينية على الأسهم الآسيوية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.56 دولار للأونصة بينما صعد البلاتين 0.4% إلى 1012.48 دولار.