شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الجزائر يعلن إفشال مؤامرة لتنفيذ عمل مسلح بمساعدة قوى خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون الجزائرى الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن الجزائرية تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة بدأ منذ عام 2014؛ لتنفيذ عمل مسلح داخل الأراضى الجزائرية.

وأوضح التلفزيون الجزائرى، أن هذا المخطط تم بمساعدة إسرائيل ودولة أخرى فى شمال أفريقيا.

كما أورد التلفزيون الحكومى، أن المؤامرة كانت تهدف إلى تنفيذ عمل مسلح، وذلك بالتواطئ مع أطراف من الداخل يتبنون النزعة الانفصالية.

وأفاد التلفزيون الرسمي، أنه تم القبض على العناصر القائمة على تنفيذ هذه المؤامرة الأسبوع الجاري.