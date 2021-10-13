شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. زيادة توريد المادة الخام للقاح سينوفاك عام2023 لـ250مليون جرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها كلمة الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء المجر، وإعلان وزارة الصحة زيادة توريد المادة الخام للقاح سينوفاك عام2023 لـ250مليون جرعة، كما أعلنت الحكومة أن يوم الخميس 21 أكتوبر إجازة رسمية بدلا من الثلاثاء بمناسبة المولد النبوى..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء المجر: العاصمة الإدارية إعلان للجمهورية الجديدة بعد فترة صعبة عاشتها مصر.. ويؤكد: استقرار الدول المصدرة للمهاجرين يمنع الهجرة غير الشرعية.. فيديو

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لرئيس وزراء المجر، لدعوة مصر لقمة فيشجراد للمرة الثانية، مشيرًا إلى انه أجرى مباحثات ثنائية إيجابية وطيبة فى كافة المجالات، مع رئيس وزراء المجر.

الحكومة: الخميس 21 أكتوبر إجازة رسمية بدلا من الثلاثاء بمناسبة المولد النبوى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بأن يكون الخميس 21 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات بدلا من الثلاثاء 19 أكتوبر بمناسبة المولد النبوى الشريف.

الداخلية: سحب رخص القيادة والتسيير لعدم تثبيت الملصق الإلكترونى أول نوفمبر

تواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المركبات التى لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم اعتباراً من أول نوفمبر ضبط المخالفين وسحب رخصتى القيادة والتسيير.. مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزيرة الصحة باجتماع الحكومة: التطعيم يقلل من خطر الوفاة بـ" كورونا " بنسبة 90٪.. سينوفاك وفاكسيرا اتفقتا على زيادة توريدات المادة الخام لتصنيع 250 مليون جرعة فى 2023.. وتوفير 60.5 مليون جرعة من 6 لقاحات

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وجهود تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا.

خفض الحد الأدنى 1% للقبول بالجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء

وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية المصرية بواقع 1%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء.

التعليم: توقيع أقصى عقوبة على الطالب صاحب الصورة المسيئة لمعلمه بالقليوبية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، فى تصريح خاص، إنه تم عرض واقعة الطالب صاحب الصورة المسيئة لمعلمه، بعد ثبوتها على لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، لاتخاذ أقصى عقاب ضد الطالب، كما أن الموضوع برمته تم إحالته للتحقيق بمديرية القليوبية لمحاسبة أى مقصر.

وزير المالية: نستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى

خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى النجاح الذى حققته منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التى تم إطلاقها مؤخراً، ولاقت إقبالاً ملحوظاً من المستوردين والمستخلصين الجمركيين للانضمام للمنظومة، التى ستسهم فى خفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها.

إسناد تأهيل وتطوير 23 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق لشركة كاف الأسبانية

اعتمد مجلس الوزراء القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 11/10/2021، بشأن إسناد أعمال تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لشركة كاف الأسبانية.

فصل الطالب صاحب الصورة المسيئة لمعلمه بالقليوبية 15 يوما

أعلن الصادق السيد، مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فصل طالب 15 يوما وتقديم اعتذارا لمدرس، وذلك بعد انتشار صورة مسيئة للطالب يستهزئ بمعلمه فى مدرسة بهتيم التجارية بنين، وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعًا يده بإشارة غير لائقة، ووفقا لضوابط وزارة التربية والتعليم.

التعليم توجه بمعالجة الكثافات داخل الفصول.. إتاحة تقسيم الحضور لـ" 3 فترات دراسية وفترتين بالمدارس التى تعمل بنظام الفترة الواحدة.. تشديد على عدم المساس بأيام الدراسة المقررة.. وللمدارس حرية تعديل جداول الحضور

بعد ارتفاع الكثافات بين الطلاب والزحام الذى ظهر مع انطلاق العام الدراسى الجديد فى بعض الفصول والمدارس، كشفت وزارة التربية والتعليم خطة تقليل الكثافة بين الطلاب، حرصا على صحة وسلامة التلاميذ، حيث وجهت الوزارة مديرى المديريات بوضع حلول لخفض الكثافة الطلابية.

قانون المعاشات الجديد يحمى العمالة غير المنتظمة.. اللائحة التنفيذية تحدد 10 فئات تخضع لمظلة التأمين الاجتماعى وتستعرض الشروط وحصتهم فى الاشتراكات..7 مستندات مطلوبة عند بدء الاشتراك.. والسن لا يقل عن 18 سنة

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي صدرت مؤخرا برقم 2437 لسنة 2021، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك.

الصحة: إصابة 14 مواطنا باختناقات فى حريق محدود بإحدى قاعات مهرجان الجونة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إصابة 14 مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمدينة الغردقة.

وفاة مديرة مكافحة العدوى بالتأمين الصحى فى الغربية بكورونا

توفيت الدكتورة عبير الشرنوبي، مدير مكافحة العدوى بمستشفى التأمين الصحى بطنطا بمحافظة الغربية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

السيطرة على حريق فى ساحة مسرح مهرجان الجونة قبل يوم من انطلاقه.. حالات اختناق بسيطة.. ونجيب وسميح ساويرس: إقامة حفل الافتتاح فى موعده وجت سليمة .. الإدارة تطمئن الحضور وتفتح تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادث

شهدت مدينة الجونة اليوم الأربعاء، وقبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة، اندلاع حريق بساحة مسرح بلازا الذى يقام عليه حفلى افتتاح وختام المهرجان، واستطاع رجال الإطفاء وقوات الحماية المدينة في السيطرة على النيران بعد الدفع بأكثر من سيارة إطفاء، وتم التأكيد على عدم وجود خسائر بشرية باستثناء حالات بسيطة أصيبت بالاختناق، مع بعض التلفيات خارج مسرح حفل الافتتاح.

أمطار بالسواحل الشمالية وشمال الدلتا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

هل وصلت العلاقة بين الأهلى وموسيمانى لطريق مسدود بعد أزمة تمديد العقد؟

مازال مستقبل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في القلعة الحمراء يُثير الجدل، بعد الأنباء القوية التى ترددت الساعات الماضية حول الخلاف الواضح بين موسيماني والأهلي حول شروط التجديد ، ولكن المؤكد أن العلاقة بين الطرفين لم تصل لطريق مسدود وهناك طرق عديدة لإنهاء الخلاف بين الطرفين لو تمسك كل منهما بإستمرار الرحلة وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية ..

بند مثير للجدل فى لائحة الدورى الجديد يفتح الباب أمام إعادة المباريات

جاءت المادة رقم 98، من لائحة الموسم الجديد من الدورى المصرى، لتفتح الباب على مصراعيه أمام إعادة المباريات فى المسابقة، بعدما وضعت رابطة الأندية المحترفة، والتى تم تشكيلها قبل انطلاق الموسم، بندا يتيح إعادة أى مباراة اقترنت باعتراف الحكم لارتكابه خطأ فى تطبيق القانون.