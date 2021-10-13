بعد سجن المتهم 15 سنة.. ماذا حدث في واقعة هتك عرض "الطفلة أسيل"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم بهتك عرض الطفلة "أسيل" بكرداسة.

وأثارت الواقعة عند حدوثها في أبريل الماضي، حالة من الحزن داخل الشارع المصري ومنصات التواصل الاجتماعي، ويرصد "الخليج 365" خلال السطور التالية تفاصيل الواقعة.

بداية الواقعة

محضر الاتهام الخاص بالقضية، تضمن اتهام "عادل م."، 18 سنة؛ بالتعدي جنسيا على الطفلة "أسيل" صاحبة الـ8 سنوات، بعد استدراجها داخل الشقة المجاورة لشقتهم محل سكنه مستغلا صداقة الطفلة بنجلة شقيقة المتهم واعتيادهما اللهو سويا.

أقوال الأم

قالت والدة الطفلة في المحضر إن نجلتها كشفت لها الأمر بعد وجود علامات خوف متكررة وعدم رغبة في النزول إلى أحد المحلات التجارية "سوبر ماركت" أسفل العقار والتي كان يعمل فيها المتهم.

وأضافت الأم أنها توجهت إلى إحدى العيادات الخاصة للاطمئنان على نجلتها التي أصبحت مؤخرا تشتكي من آلام في المنطقة التناسلية وتبين تعرضها للاعتداء الجنسي أكثر من مرة.

التحريات ,صحة الواقعة

تحريات الأجهزة الامنية كشفت عن صحة الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1491 لسنة 2021؛ وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

التقرير الطبي

جروح وخدوش في الأعضاء التناسلية بالإضافة إلى تهتك جزئي في غشاء البكارة، عقب عرضها على أحد الأطباء نتيجة تعرضها لاعتداء الجنسي أكثر من مرة، بحسب ما قالته والدة الطفلة.

أقوال الطفلة

أمام النيابة العامة قالت الطفلة إن المتهم استدرجها إلى شقته وتعدى عليها جنسيا، أكثر من مرة، مشيرة إلى أنها كانت تذهب رفقة نجل شقيق المتهم للهو معها في بيتهم المواجه لشقتهم، فيما استغل المتهم ضعف الطفة واعتدى عليها جنسيا بعدما هددها بعدم الإفصاح عن الأمر.

حكم اليوم

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم بهتك عرض الطفلة "أسيل" بكرداسة.