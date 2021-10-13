"قطع شفتها".. شاب يعذب زوجته بعد شكه في سلوكها بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

اتهمت سيدة زوجها بتعذيبها في محضر رسمي بقسم شرطة عين شمس، بأن قام بتعذيبها وقطع جسدها بـ"كتر" كذلك حلق شعرها لشكه في سلوكها.

وذكرت والدة السيدة وتدعى" رضا" في بلاغها، أن ابنتها "ي. ع" متزوجة منذ 9 شهور وحامل في الشهر السابع إلا أن زوجها عذبها بدعوى شكه في سلوكها.

وقالت والدة المجني عليها إن المتهم كان متزوج من قبل وابنتها زوجته الثانية وحُبس من قبل في جريمة تعذيب زوجته الأولى 3 سنوات.

وأوضحت أن زوج ابنتها "أ. م" عذب نجلتها لمدة 3 أيام وقطع شفتيها وترك جسدتها أمام منزلنا "نقلناها المستشفى وطلع عندها كسر في الجمجمة وحروق".

ولم يتم ضبط المتهم إلى الآن وتعكف الأجهزة الأمنية على القبض على المتهم وتسليمه للنيابة العامة للتحقيق معه.