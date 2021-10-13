"ماتت أمام والدها".. النيابة تصرح بدفن جثة طالبة صدمتها سيارة في جسر السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صرحت نيابة شرق القاهرة، بدفن جثة طالبة صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق محور عرابي بجسر السويس.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة أسبابها.

وقال أحد شهود العيان إن الطفلة كانت رفقة والدها أثناء عبورها الطريق، وتوفت في الحال أمام والدها.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي مفاده وجود متوفاة على طريق محور عرابي، بمنطقة جسر السويس.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة طالبة بإحدى المدارس الابتدائية أثناء عبورها الطريق، وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.