تجديد حبس المتهم بهتك عرض معاق ذهنيًا في الدقهلية 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض معاق ذهنيًا بقرية ميت جراح التابعة لمركز المنصورة، بعد أن استدرجه من أحد شوارع القرية إلى غرفته التي يقيم بها، مما تسببب في إصابته بنزيف.

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العميد طارق عبدالهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، من أسرة "محمد ر. ع." 31 عامًا، معاق ذهنيًا، تتهم "رمضان أ. س" 37 عامًا، عاطل، بهتك عرض الشاب.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الذي أنكر الاتهام الموجه إليه، وبعرضه على المجني عليه تعرف عليه.

وقال "محمد ع"، نجل عم الضحية، في تحقيقات النيابة، إن المجني عليه معاق ذهنيًا، ويقيم معهعم بعد وفاة والديه، ومعروف في القرية كلها كونه مصابًا بإعاقة ذهنية، مؤكدًا أنه عاد إلى المنزل يوم الحادث يبكي وبنطاله عليه أثار دماء، وملابسه الداخلية غير موجودة، وفي حالة هستيرية.

وأضاف: "حاولنا نفهم ما حدث فأخذنا إلى منزل المتهم وأشار لنا على الغرفة التي يقيم بها المتهم، وأنه ضربه وهتك عرضه بداخلها، لافتا أن المجني عليه ظل ينزف لمدة 24 ساعة بعد الاعتداء عليه.

وقال عبدالله خلف، محامي المجني عليه، إن النيابة العامة أجرت معاينة لغرفة المتهم، وعثروا بها على فوطة وتيشيرت بهما أثار دماء، وجرى عرض المجني عليه على الطب الشرعي لمطابقة الدماء الموجودة على الفوطة والتيشيرت.

وأضاف أن كاميرات المراقبة كشفت أن المتهم استدرجه من الشارع الرئيسي في القرية حتى الغرفة التي يقيم بها.