الجيزة: إزالة تعديات على قطع أراضي أملاك دولة ببولاق الدكرور(صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حملة مكبرة من خلال حي بولاق الدكرور وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإزالة تعديات على قطع أراضي أملاك دولة ولاية الإصلاح الزراعي.

وبحسب بيان اليوم، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن قرارات الإزالة التي تم تنفيذها بنطاق حي بولاق الدكرور شملت إزالة التعدي على مساحة ٦ قيراط بشارع ترعة النصر بمنطقة حوض زرقة بالإضافة إلى إزالة التعدي على مساحة ١٨ قيراط بشارع الملكة بحوض الجنينة إلى جانب إزالة تعديات على مساحة ١٦ قيراط بشارع الطحاوي المتفرع من شارع ترعة عبد العال ٢.

وأوضح المحافظ، أن الأراضي التي تم إخلاؤها سوف يتم استغلالها في إقامة ساحات انتظار سيارات وموقف لأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات السرفيس.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وضمت الحملات التي تم تنفيذها لإزالة التعديات على قطع الأراضي ببولاق الدكرور السيد عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس جهاز أملاك الدولة وحماية الأراضي وقسم شرطة بولاق الدكرور والإدارات والأجهزة المعنية..