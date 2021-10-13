اقتران نجم وكوكبين.. تفاصيل ظاهرة فلكية تبدأ الليلة وتستمر 3 أيام متتالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس قسم الفلك الأسبق، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر مساء اليوم، ويمكن رصدها بالعين المجردة.

وقال تادرس، لمصراوي، إن الظاهرة تبدأ مساء اليوم وتستمر ثلاثة أيام متتالية (13-14-15) أكتوبر، وتتمثل في اقتراب القمر مع زحل والمشتري، على أن يترائى القمر الأحدب قريبا من كوكبي زحل والمشتري في السماء مساء خلال هذه الفترة، ويكون أقرب ما يمكن لكوكب زحل يوم 14 أكتوبر، متابعا:" نقول أن القمر اقترن مع زحل في ذلك اليوم".

وأوضح أستاد الفلك، أن القمر يقترب أيضا من كوكب المشتري ويكون أقرب ما يمكن له يوم 15 أكتوبر، ونقول أن القمر اقترن مع المشتري في ذلك اليوم.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض بل يحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ويشهد شهر أكتوبر الحالي، 9 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم الخميس 6 أكتوبر، بالقمر الجديد (محاق أكتوبر)، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 29 أكتوبر، بكوكب الزهرة في أطول استطالة له.