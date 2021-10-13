"معلومات الوزراء" يكرم الباحثين المشاركين في مسابقة الأوراق البحثية المُحكمة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، احتفالية لتكريم الباحثين المشاركين في مسابقة الأوراق البحثية المُحكمة.

فاز في المسابقة نخبة من الباحثين المتميزين بالمركز؛ وهم: د.خديجة عرفة، والدكتورة إسراء إسماعيل، ود.غادة عبد العزيز، ود.محمد أبو النصر، ومروة جابر، وسحر صبري، وفيروز مصطفى، وزينب الفرماوي، وأسماء فؤاد.

وتأتي هذه المسابقة في إطار تبني مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء سياسات للارتقاء بدرجة وفعالية جهوده البحثية المختلفة ودعم الباحثين العاملين بالمركز والاستثمار في طاقات المركز البشرية المتميزة ذات الكفاءة العالية؛ للمساهمة بدرجة عالية في مساعدة متخذي القرار بالأجهزة الحكومية وغير الحكومية وَفق الأساليب العلمية الحديثة والمتطورة.

وأكدت د.غادة عبد العزيز، الحاصلة على الدكتوراه في العلوم السياسية والعاملة بالمركز، جهود المركز لدعم الباحثين به ورفع كفاءتهم ومهارتهم البحثية، وتطوير منهاجيات عمل المركز بشكل مستمر، بما يتوافق مع المهارات البحثية المطلوبة لدعم متخذ القرار وفق الأساليب العلمية الحديثة والمتطورة، فضلاً عن تحسين تنافسية مركز دعم واتخاذ القرار بين مراكز الأبحاث إقليميًّا ودوليًّا.

وأضافت عبد العزيز أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار منذ إنشائه في ثمانينيات القرن الماضي يعد تجربة فريدة ومتميزة على مستوى العالم العربي في نظم دعم القرار الحكومي والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية وقياسات الرأي العام.. وغيرها، وقد شكَّل مركز دعم القرار في الفترة الأخيرة برئاسة أسامة الجوهري، القائم بأعمال رئيس المركز ومساعد رئيس الوزراء، نقلة نوعية متميزة في فضاء مراكز الأبحاث الاستراتيجية والتنموية بمصر، ووسع من نطاقات الاهتمام البحثي، كما يعمل على التطوير المستمر لمنهجيات عمله سعيًا للارتقاء بمستوى جودة إصداراته شكلًا ومضمونًا، وتوفير معلومات أساسية لدوائر اتخاذ القرار والرأي العام على المستويين المصري والعربي.

وأشارت عبد العزيز إلى أن مسيرة المركز نحو التميز واكبها اعتراف إقليمي ودولي بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، كان آخره نتائج "برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية (Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP) بجامعة بنسلفانيا الأمريكية" التي تم الإعلان عنها في فبراير 2021؛ حيث تم اختيار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم استجابةً لجائحة "كوفيد-19" لعام 2020، وحصد المركز العديد من الجوائز؛ منها حصد 6 جوائز ضمن الدورة الـ16 لمسابقة درع الحكومة الذكية العربية التي أجريت في يونيو الماضي بدبي، والحصول على جائزة “ستيفي الشرق الأوسط” البرونزية للابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ، وحصل المركز على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، ليصبح أول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة.