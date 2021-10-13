شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الطالب صاحب الصورة المسيئة لمعلمه بالقليوبية 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصادق السيد، مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فصل طالب 15 يوما وتقديم اعتذارا لمدرس، وذلك بعد انتشار صورة مسيئة للطالب يستهزئ بمعلمه فى مدرسة بهتيم التجارية بنين، وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعًا يده بإشارة غير لائقة، ووفقا لضوابط وزارة التربية والتعليم.

وأوضح مدير التعليم الفني، أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للتحقيق بالواقعة بكاملها، بجانب إرسال مذكرة للإدارة التعليمية بشبرا الخيمة، لزيادة عقوبة الطالب.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة مسيئة لطالب بمدرسة ببهتيم التجارية بنين ببطن الجبل، حيث أظهرت الطالب في الصورة، وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعا يده بإشارات مسيئة.