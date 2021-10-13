شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن اجتياز معمل تحليل متبقيات المبيدات تجديد الاعتماد السنوى للأيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تجديد الاعتماد السنوى للأيزو ( 17025/2017 ) من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك).

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بمتابعة العمل نحو مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين فى القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية، بما يساهم في حماية المستهلك المصرى.

وفي سياق متصل، استقبل المعمل زيارة من أعضاء غرفة الصناعات الغذائية، وذلك وفقاً للبروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة، حيث رافقتهم مدير المعمل لتفقد الأقسام التابعة والاطلاع على أهم الخطوات التي تتم منذ استقبال العينات وحتى ظهور نتائج التحليل، بحضور الدكتور طاهر قدح مدير التسويق، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب، حيث من المقرر أن يستمر التنسيق مع الغرفة لتنسيق زيارات أعضائها من الشركات خلال الفترة المقبلة.