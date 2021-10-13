النائبة رشا أبو شقرة تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فوز النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن التنسيقية بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي.

وذكرت التنسيقية - في بيان اليوم الأربعاء - أن لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي أجرت اليوم انتخابات هيئة المكتب الجديدة لمدة عامين قادمين، مشيرة إلى ترشح النائبة رشا أبو شقرة عضو التنسيقية على منصب نائب الرئيس وكانت قد ترشحت ضدها نائبة دولة مالي.

وأوضحت أن رشا أبو شقرة حققت الفوز بعدد 80% من الأصوات مقابل 20% لنائبة مالي، بينما فازت رواندا بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وفازت دولة بوركينا فاسو بمنصب المقرر بالتزكية بعد تنازل مرشحة النيجر لها عن المقعد.​