2 مليار و750 مليون جنيه قروض للشباب لتمويل 29 ألف مشروع بالبحيرة

وأوضح محافظ البحيرة، أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطنى تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ"مشروعك" أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة، مضيفا أن القروض تبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% متناقصة للمشروعات الصناعية و7% للمشروعات التجارية و12.25% متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية وذلك وفقاً لسياسات البنك الائتمانية .

وأوضح المدير التنفيذى لمبادرة مشروعك، أن محافظ البحيرة قد وجه الجهات التنفيذية بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين وكذاك بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.