شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس للعام الدراسى 2021/2022.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عددا من التعليمات المهمة للمدارس بعد بدء العام الدراسي الجديد، بهدف انتظام الدراسة، وتحقيق أكبر قدر من الانضباط، نرصد فى الإنفوجراف التالى تفاصيل توجيهات الوزارة.



ضوابط العام الدراسى الجديد