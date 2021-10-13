- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس للعام الدراسى 2021/2022.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عددا من التعليمات المهمة للمدارس بعد بدء العام الدراسي الجديد، بهدف انتظام الدراسة، وتحقيق أكبر قدر من الانضباط، نرصد فى الإنفوجراف التالى تفاصيل توجيهات الوزارة.
ضوابط العام الدراسى الجديد
• منع التصوير بالمنشآت التعليمية إلا بعد التنسيق مع المستشار الإعلامى للوزارة أو مدير المديرية
• يُحظر الإدلاء بأى تصريحات بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إليها
• يتولى مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية
• استمرار العمل بترجمة المواد العلمية (العلوم والرياضيات) لطلاب الصف الثالث الثانوى بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى اللغة العربية
• السماح بنقل معلمى الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط
• وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور للمدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم
• منع تصوير الطلاب إلا بموافقة كتابية من ولى الأمر