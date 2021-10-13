شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن 5 وسائل للركاب لتقديم شكاوى الأعطال والتذاكر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة المترو 5 وسائل يمكن للركاب اللجوء إليها لتقديم الشكاوى عن الأعطال والتذاكر والاستفسارات المختلفة، تتمثل في خط ساخن برقم 16048 وخدمة واتس آب رقم 01221116048 .

وأضافت شركة المترو، أنه يمكن تقديم الشكاوى والاستفسارات أيضا عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشرك، كما يمكن تقديم الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق إلى مكاتب الشكاوى المنتشرة في عدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

وأكدت شركة المترو أنه يوجد فريق عمل يتابع هذه الشكاوى على مدار اليوم، ويقوم بتوجيه الشكاوى والاستفسارات إلى الإدارات المختلفة بالشركة لحل والتفاعل معها والرد على الشاكى، لافتة إلى أن مكاتب الشكاوى الموجودة في المحطات تستقبل كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .